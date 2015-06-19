《新兴市场重要经济事件预告》--6月19日-6月26日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(除特别说明外，均为GMT时间)
6月19日(五)
巴黎--第三届负责任商业行为全球论坛(最后一日)。
首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕出席同知名研究机构负责人的午餐会(0300)。
曼谷--泰国央行公布最新经济预估(0700)。
6月22日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议(1300)。
6月23日(二)
布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议(1200)，并公布货币政策声明(1300)。
6月24日(三)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布商业和金融展望报告，秘书长葛利亚发表演说。
英国曼彻斯特--OECD-LEED合作与地区发展论坛第11届年会(至6月26日)。
6月25日(四)
英国曼彻斯特--经合组织副秘书长Stefan Kapferer在OECD-LEED合作与地区发展论坛第11届年会上发表演说。
法兰克福--2015年国际金融协会(IIF)欧洲峰会(至6月26日)。发言嘉宾包括德国央行总裁魏德曼、欧洲央行执委普雷特和欧元集团主席迪塞尔布洛姆。
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议(0800)。
台北--台湾央行宣布利率决定(0900)。
月26日(五)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 张荻)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。