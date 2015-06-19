版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 19日 星期五 08:32 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--6月19日-6月26日

(除特别说明外，均为GMT时间)

6月19日(五)

巴黎--第三届负责任商业行为全球论坛(最后一日)。

首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕出席同知名研究机构负责人的午餐会(0300)。

曼谷--泰国央行公布最新经济预估(0700)。

6月22日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议(1300)。

6月23日(二)

布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议(1200)，并公布货币政策声明(1300)。

6月24日(三)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布商业和金融展望报告，秘书长葛利亚发表演说。

英国曼彻斯特--OECD-LEED合作与地区发展论坛第11届年会(至6月26日)。

6月25日(四)

英国曼彻斯特--经合组织副秘书长Stefan Kapferer在OECD-LEED合作与地区发展论坛第11届年会上发表演说。

法兰克福--2015年国际金融协会(IIF)欧洲峰会(至6月26日)。发言嘉宾包括德国央行总裁魏德曼、欧洲央行执委普雷特和欧元集团主席迪塞尔布洛姆。

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议(0800)。

台北--台湾央行宣布利率决定(0900)。

月26日(五)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐