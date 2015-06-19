《香港报摘》--经济日报6月19日

**头版头条**

--普选特首的政改方案终于遭立法会否决。中央和特首梁振英口径一致地表示，香港之后将集中精力，发展经济，改善民生。消息指，这显示港府未来两年将放下民主、政改议题。

**其他**

--中银香港 完成首笔跨境债券回购，该行向国家开发银行 提供债券作抵押品以获取50亿元人民币隔夜资金，提取资金时间为T+0，利率纯为1.2厘，较香港人民币银行同业拆息（CNH Hibor）的3厘成本更低。

--瑞信中国证券研究主管陈昌华称，A股细价股市盈率高逾60倍，但盈利基础薄弱，崩盘只是时间问题。

--市场消息指，联想控股 受美国及本地长线基金追捧，国际配售超购10倍以上，散户部分券商借出18亿港元孖展（保证金融资）额，相当于超额认购1.4倍。（完）

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