《香港报摘》--经济日报6月19日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**头版头条**
--普选特首的政改方案终于遭立法会否决。中央和特首梁振英口径一致地表示，香港之后将集中精力，发展经济，改善民生。消息指，这显示港府未来两年将放下民主、政改议题。
**其他**
--中银香港 完成首笔跨境债券回购，该行向国家开发银行 提供债券作抵押品以获取50亿元人民币隔夜资金，提取资金时间为T+0，利率纯为1.2厘，较香港人民币银行同业拆息（CNH Hibor）的3厘成本更低。
--瑞信中国证券研究主管陈昌华称，A股细价股市盈率高逾60倍，但盈利基础薄弱，崩盘只是时间问题。
--市场消息指，联想控股 受美国及本地长线基金追捧，国际配售超购10倍以上，散户部分券商借出18亿港元孖展（保证金融资）额，相当于超额认购1.4倍。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。