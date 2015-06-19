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亚洲 | 2015年 6月 19日 星期五 08:58 BJT

《全球汇市》美元指数触及一个月新低前景黯淡，英镑升至七个月高位

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1378 1.1358 +0.18 -5.94 1.2097

美元/日圆 122.93 122.95 -0.02 +2.72 119.68

欧元/日圆 139.87 139.65 +0.16 -3.39 144.78

美元/瑞郎 0.9201 0.9211 -0.11 -7.44 0.9941

英镑/美元 1.5889 1.5879 +0.06 +2.03 1.5573

美元/加元 1.2216 1.2220 -0.03 +5.15 1.1618

澳元/美元 0.7791 0.7796 -0.06 -4.62 0.8168

新西兰元/美元 0.6921 0.6924 -0.04 -11.24 0.7797

澳元/日圆 95.770 95.850 -0.08 -2.03 97.750

新西兰元/日圆 85.080 85.130 -0.06 -8.82 93.310

英镑/日圆 195.32 195.23 +0.05 +4.80 186.38

澳元/新西兰元 1.1251 1.1250 +0.01 +7.47 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/张涛/李爽/王颖；审校 王丽鑫/孙茉莉/张若琪/郑茵/戴素萍)

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