南华期货：中国期指回调仍会延续，长期看涨基调未变

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自6月19日的《期货日报》：
周四，股指期货低开低走，沪深300股指期货主力合约IF1507以5109点开盘，低开13点，盘中最高虽涨至5127点，但随后开始大跌，最低跌至4920点，尾盘收于4940点。
就沪深300股指期货来看，周四，前20名席位在IF1506、IF1507和IF1509合约上共持买单114253手、卖单132543手。主力净空持仓量18290手，较前一交易日微幅减少15手。进一步来看， IF1507合约前20多方合计增持买单12807手，前20空方合计增持卖单16042手。
整体上看，昨日期指缩量大跌，源于很多投资者牛市信心开始动摇，预计沪深300指数下一步将考验4800点的支撑力。期指总仓位降低，净空持仓减少，说明很多投资者被迫离场。目前来看，虽然本轮调整较为猛烈，但依然没有牛市见顶的迹象，预计股指期货的回调仍会延续，但其长期看涨的基调未变。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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