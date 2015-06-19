南华期货：中国期指回调仍会延续，长期看涨基调未变

以下内容节选自6月19日的《期货日报》：

周四，股指期货低开低走，沪深300股指期货主力合约IF1507以5109点开盘，低开13点，盘中最高虽涨至5127点，但随后开始大跌，最低跌至4920点，尾盘收于4940点。

就沪深300股指期货来看，周四，前20名席位在IF1506、IF1507和IF1509合约上共持买单114253手、卖单132543手。主力净空持仓量18290手，较前一交易日微幅减少15手。进一步来看， IF1507合约前20多方合计增持买单12807手，前20空方合计增持卖单16042手。

整体上看，昨日期指缩量大跌，源于很多投资者牛市信心开始动摇，预计沪深300指数下一步将考验4800点的支撑力。期指总仓位降低，净空持仓减少，说明很多投资者被迫离场。目前来看，虽然本轮调整较为猛烈，但依然没有牛市见顶的迹象，预计股指期货的回调仍会延续，但其长期看涨的基调未变。(完)

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