良运期货：沪铜直接跌破四万元的可能性很小

5月13日以来，沪铜指数从最高46360元/吨跌至近期最低的41600元/吨，跌幅超过10%。从技术图形来看，沪铜似乎大有奔向年内新低的势头。但笔者认为，沪铜长期熊市格局虽然没有改变，但中期（1—3个月）也不宜过度看空，直接跌破40000元/吨并创出新低的可能性很小。