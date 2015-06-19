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亚洲 | 2015年 6月 19日 星期五 08:54 BJT

良运期货：沪铜直接跌破四万元的可能性很小

以下内容节选自6月19日的《期货日报》：

5月13日以来，沪铜指数从最高46360元/吨跌至近期最低的41600元/吨，跌幅超过10%。从技术图形来看，沪铜似乎大有奔向年内新低的势头。但笔者认为，沪铜长期熊市格局虽然没有改变，但中期（1—3个月）也不宜过度看空，直接跌破40000元/吨并创出新低的可能性很小。

从表观消费情况分析，沪铜上半年，乃至今年全年供给过剩仍是大概率事件。一方面，2015—2016年全球众多铜矿都将逐步投产运行，未来一年多仍将处于铜精矿供给增加的高峰期。另一方面，全球精铜消费依旧处于低迷的阴影之中。中国固定资产投资增速快速下行抑制精铜需求。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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