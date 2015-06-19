中投期货：空方离场，大连豆粕期货超跌反弹

以下内容节选自6月19日的《期货日报》：

美国农业部在6月大豆月度供需报告中调减美国和全球大豆库存数据。由于调整幅度不及市场预期，CBOT大豆市场对报告反应冷淡，其中新季11月合约更以连续下跌的方式击穿900美分/蒲式耳重要关口。正当市场期待美豆打开新的下跌空间之际，半年来首次超过2.5%涨幅的大阳线为低迷的豆类市场带来一丝亮色。

外盘止跌反弹带动国内豆类市场全面跟涨。从盘面整体减仓上行的表现看，空方主动离场迹象较为明显。在国内外豆类市场供过于求的现状下，短期炒作因素刺激出的超跌反弹尚不足以改变豆类市场整体偏弱的大格局。(完)

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