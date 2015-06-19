中投期货：空方离场，大连豆粕期货超跌反弹

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自6月19日的《期货日报》：
美国农业部在6月大豆月度供需报告中调减美国和全球大豆库存数据。由于调整幅度不及市场预期，CBOT大豆市场对报告反应冷淡，其中新季11月合约更以连续下跌的方式击穿900美分/蒲式耳重要关口。正当市场期待美豆打开新的下跌空间之际，半年来首次超过2.5%涨幅的大阳线为低迷的豆类市场带来一丝亮色。
外盘止跌反弹带动国内豆类市场全面跟涨。从盘面整体减仓上行的表现看，空方主动离场迹象较为明显。在国内外豆类市场供过于求的现状下，短期炒作因素刺激出的超跌反弹尚不足以改变豆类市场整体偏弱的大格局。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。