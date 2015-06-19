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亚洲 | 2015年 6月 19日 星期五 08:54 BJT

宝城期货：大商所焦炭期价再创新低

以下内容节选自6月19日的《期货日报》：

本周以来，国内焦炭期货持续走弱，主力1509合约于昨日再创上市以来新低，期价最低跌至878元/吨。随着后期夏季高温临近，钢市消费转入淡季，加之煤炭价格重心下移，未来焦炭不断刷新低点的走势还将持续。

由于国内投资增速持续下滑，导致终端用钢需求乏力，加之后期将迎来夏季高温天气，淡季效应凸显，未来钢市会继续疲弱。此外，随着进口澳洲焦煤关税降至零，焦炭成本支撑下移，价格面临新一轮下跌。笔者认为，焦炭主力1509合约会持续下探，考验850元/吨一线支撑。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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