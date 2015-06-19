金属期市：伦铜料连续第五周周线下跌，后市看空

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
美国周四表示，中美两国高层官员下周在华盛顿开会，讨论金融及政治策略时，美方将不会“掩盖”双方的歧异。
Vedanta Resources 位于赞比亚(尚比亚)的铜矿部门 Konkola Copper Mines(KCM)周四称，其所面临的最大挑战之一就是电力成本相当高。
交易商和一家生产企业称，部份中国钢铁厂商正赔本向海外出售产品，而一批全球性行业团体则呼吁各国政府采取行动，应对越来越多的中国出口钢铁。(完)
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(编译 张涛/张若琪 审校 王颖/郑茵)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。