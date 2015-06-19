金属期市：伦铜料连续第五周周线下跌，后市看空

美国周四表示，中美两国高层官员下周在华盛顿开会，讨论金融及政治策略时，美方将不会“掩盖”双方的歧异。

Vedanta Resources 位于赞比亚(尚比亚)的铜矿部门 Konkola Copper Mines(KCM)周四称，其所面临的最大挑战之一就是电力成本相当高。

交易商和一家生产企业称，部份中国钢铁厂商正赔本向海外出售产品，而一批全球性行业团体则呼吁各国政府采取行动，应对越来越多的中国出口钢铁。(完)

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