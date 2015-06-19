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亚洲 | 2015年 6月 19日 星期五 09:11 BJT

基金产业：6月17日止当周美国应税债券基金流出规模创年内高位--理柏

路透纽约6月18日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示
 ，6月17日止当周美国基金投资者因希腊疑虑从应税债券基金撤走52亿美
元，风险较高的高收益债券基金则占了该流出金额的大部分。
    
    应税债券基金总流出资金为2014年最后一周以来最大规模，且为连续
第二周流出；同时高收益债券基金流出了29亿美元，为12月中旬以来最大
。专攻美国公债的基金则有3.3亿美元资金流出。
    
    股票型基金吸引了69亿美元的资金，为3月中旬以来最大流入资金，
且为连续第四周有新资金流入。专攻美股的基金吸金45亿美元；投资国际
股市的基金则吸金24亿美元。
    
    所有流入股票型基金的资金都流向交易所上市基金(ETF)。ETF吸引了
78亿美元的资金；共同基金则流出了9.2亿美元。一般认为ETF代表了机构
投资者的投资行为；共同基金则被认为代表了散户的投资行为。
    
    理柏美国研究主管Jeff Tjornehoj表示，投资人可能认为希腊债务情
况对欧股的影响要大过于美股，因而青睐美股。他称，资金流入欧股基金
，或许显示一些投资人相信希腊将会找到解决之道。
    
    专攻欧股的基金吸引了9.62亿美元资金，为4月中旬以来最大。(完)
  
 (编译 戴素萍 审校 许娜)

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