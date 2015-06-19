美国个股：阿里巴巴拿下政府订单，处于劣势的云服务得到助力

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
云计算服务领域已快速成长，因为企业将数据储存于远程服务器或云的成本，比自家维护更便宜。
根据美国市场研究公司IDC，2015年全球云计算IT基础设施支出料将较上年成长21%，至320亿美元，2019年时增至520亿美元。
以目前而言，阿里云仍是小角色。
在3月底止的年度中，阿里云只占阿里巴巴整体营收的1%。但阿里宣称自己在中国云计算市场占有最大份额。
阿里巴巴已经与中国十几个省市签署云计算协议，其中包括海南、广东、天津及上海。
阿里也与中国气象局、中央国家机关政府采购中心、中国铁路客户服务中心进行合作。
阿里云上周表示，已与多家外国企业合作，协助阿里在海外提供企业云计算服务。
这些企业包括英特尔 、新加坡电信、香港电讯盈科 及数据公司Equinix 。
分析师指出，阿里云的这一步是朝正确方向前进，有可能最终将协助阿里云在企业云领域占有一席之地。(完) (编译 王丽鑫/蔡美珍；审校 戴素萍/许娜)
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