中国个股：城投控股拟换股吸收合并阳晨B股，并将环境业务分拆上市

路透上海6月19日 - 已停牌逾七个月的中国上海城投控股股份有限公司 周五公告称，拟换股吸收合并B股上市公司--上海阳晨投资股份有限公司 ，合并后将整合分立环境业务，并申请A股上市。

公告指出，城投控股向阳晨B股全体股东发行A股，以换股方式吸收合并阳晨B股。作为本次合并的存续方，城投控股安排下属全资子公司环境集团承继及承接阳晨B股的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，作为合并对价发行的A股股份将申请在上交所上市。

本次合并最终确定城投控股的换股价格为15.50元人民币/股，阳晨B股换股价格为2.522美元/股。 根据上述换股价格，阳晨B股与城投控股的换股比例为1:1。

本次合并还将向阳晨B股除上海城投以外的全体股东提供现金选择权，股东可在第一次现金选择权申报期自行选择以其持有的阳晨B股股票以1.627美元/股（10.00元人民币/股）的价格全部或部分申报行使现金选择权，该现金选择权价格较定价基准日前20个交易日股票交易均价1.160美元/股溢价40.26%。

紧接本次合并生效实施后，城投控股将下属全资子公司环境集团以存续分立的方式实施分立。作为本次分立的存续方，城投控股继续运营房地产资产和业务以及其他股权投资业务；作为分立主体，环境集团的全部股权由城投控股届时全体股东按持股比例取得及变更为股份有限公司（即城投环境），并申请其股份在上交所上市。

公告指出，本次合并和本次分立系整体安排，互为条件、不可分割及分步实施。

公司称，通过本次重组，城投控股一方面合并阳晨B股经营的城市污水处理业务，彻底解决了其与阳晨B股之间的潜在同业竞争，实现了城投控股在环境业务领域的整合。

而在分立完成后，存续方城投控股进一步转型为以城市基础设施及相关领域为主要投资方向的综合性资产管理集团；而城投环境主营业务为城市生活垃圾处理与城市污水处理，双方之间不存在同业竞争。

而城投控股和阳晨B股的控股股东均为上海城投，本次吸并分立上市亦被视为国有控股上市公司实施开放性市场化重组。

城投控股和阳晨B股均因筹划重大资产重组事项，自去年11月起停牌，停牌前分别收报7.23元人民币和1.152美元。(完)

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