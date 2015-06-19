全球金市：金价持稳于1,200美元左右，或将连续第二周周线大涨

与3月预测相比，美联储官员略调降了2016年和2017年底的利率预估；并且更多决策者目前倾向于今年仅升息一次或不升息。

美联储的谨慎立场安抚了投资者。因为关于美国很快将升息的预期，令金价今年一直承压。

希腊危机也对金价构成一定支撑。希腊与其国际债权人在债务协议方面仍陷于僵局。

欧元区领导人周一将召开紧急会议，以防止希腊出现违约。目前希腊银行业存款外流加速，政府收入锐减。

瑞士海关的数据显示，瑞士5月黄金出口降至去年8月以来最低，对主要客户印度、中国和香港的出口下降。

南非黄金矿商周四表示，下周薪资谈判开始时将向工会提交改善福利的一揽子计划；但工会称只接受加薪。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化