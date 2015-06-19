《香港报摘》--信报6月19日

**头版头条**

--政改方案一如所料遭否决，但表决票数却出现“惨败”结果。

**其他**

--今年2月上市的雨伞制造商集成伞业 突然暴涨后停牌，公司其后表示，计划在内地拓展互联网金融及支付业务。

--有“低调壳王”之称的高振顺指他虽然曾与内地网上股票推介平台格隆汇的管理层见面，但并没有出钱投资。

--特步 首席财务官何睿博表示，公司于过去两季的同店销售已回复增长，今年致力提升店舖的营运效率，以同店销售增长10%为目标。

--消息人士称，中国中小型券商国联证券拟发行4.42亿股H股，招股价7.1-8.25港元，集资额高至36.4亿港元，7月初上市。（完）

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