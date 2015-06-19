《香港报摘》--信报6月19日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**头版头条**
--政改方案一如所料遭否决，但表决票数却出现“惨败”结果。
**其他**
--今年2月上市的雨伞制造商集成伞业 突然暴涨后停牌，公司其后表示，计划在内地拓展互联网金融及支付业务。
--有“低调壳王”之称的高振顺指他虽然曾与内地网上股票推介平台格隆汇的管理层见面，但并没有出钱投资。
--特步 首席财务官何睿博表示，公司于过去两季的同店销售已回复增长，今年致力提升店舖的营运效率，以同店销售增长10%为目标。
--消息人士称，中国中小型券商国联证券拟发行4.42亿股H股，招股价7.1-8.25港元，集资额高至36.4亿港元，7月初上市。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。