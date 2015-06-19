芝加哥期市：大豆期货小跌，但周线或创五个月来最大涨幅

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
市场担心美国主要作物种植区天气潮湿，阻碍农户完成预定的种植。大豆价格受到这股疑虑的支撑。
预测显示未来几天天气乾燥，但对大豆来说这可能来得太迟；不过可望缓解对玉米作物情况的担忧，并加速美国小麦收成。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 487.50 -0.50 -0.10% -0.76% 502.11 37
CBOT玉米 357.00 -1.00 -0.28% -0.63% 359.08 50
CBOT大豆 976.00 -1.75 -0.18% +0.72% 947.23 70
CBOT稻米 $9.67 -$0.15 -1.48% -0.62% $9.68 43
美国原油 $60.35 -$0.10 -0.17% +0.72% $59.60 54
汇率
欧元/美元 $1.138 $0.002 +0.15% +0.35%
美元/澳元 0.779 -0.001 -0.12% +0.56%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
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