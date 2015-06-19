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货币新闻 | 2015年 6月 19日 星期五 09:10 BJT

芝加哥期市：大豆期货小跌，但周线或创五个月来最大涨幅

市场担心美国主要作物种植区天气潮湿，阻碍农户完成预定的种植。大豆价格受到这股疑虑的支撑。

预测显示未来几天天气乾燥，但对大豆来说这可能来得太迟；不过可望缓解对玉米作物情况的担忧，并加速美国小麦收成。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 487.50 -0.50 -0.10% -0.76% 502.11 37

CBOT玉米 357.00 -1.00 -0.28% -0.63% 359.08 50

CBOT大豆 976.00 -1.75 -0.18% +0.72% 947.23 70

CBOT稻米 $9.67 -$0.15 -1.48% -0.62% $9.68 43

美国原油 $60.35 -$0.10 -0.17% +0.72% $59.60 54

汇率

欧元/美元 $1.138 $0.002 +0.15% +0.35%

美元/澳元 0.779 -0.001 -0.12% +0.56%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)

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