《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月19日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港6月19日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。(1美元=7.7525港元<HKD =>) 美股道琼工业指数周四收高180.1点，或1%，报18,115.84点。受强劲经济数据提振上涨。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 142.940 -0.63 32987 11.081 0.92 中国铝业 13.380 -1.62 54854 4.149 0.71 中国移动 64.440 -0.43 196599 99.914 0.92 中国人寿 22.120 -0.32 159456 34.297 1.02 中石油 111.270 -0.24 27911 8.626 0.77 中石化 84.560 2.45 64833 6.556 0.08 汇丰控股 46.700 -0.02 1377959 72.408 0.01 中电信 59.500 -2.54 30195 4.613 0.94 中国联通 15.690 -3.09 157189 12.164 0.69 兖州煤业 8.610 -0.69 23440 6.675 0.22 华能国际 52.740 0.59 10044 10.222 1.00 南方航空 56.900 6.02 23187 8.822 0.48 东方航空 42.000 5.71 14434 6.512 0.19 中芯国际 5.650 0.18 9419 0.876 -0.45 （完）
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。