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亚洲 | 2015年 6月 19日 星期五 09:07 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月19日

路透香港6月19日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。(1美元=7.7525港元<HKD
 =>)
                                                                                         
 美股道琼工业指数周四收高180.1点，或1%，报18,115.84点。受强劲经济数据提振上涨。            
                                                                                         
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       142.940   -0.63      32987            11.081       0.92
 中国铝业                      13.380   -1.62      54854             4.149       0.71
 中国移动                      64.440   -0.43     196599            99.914       0.92
 中国人寿                      22.120   -0.32     159456            34.297       1.02
 中石油                       111.270   -0.24      27911             8.626       0.77
 中石化                        84.560    2.45      64833             6.556       0.08
 汇丰控股                      46.700   -0.02    1377959            72.408       0.01
 中电信                        59.500   -2.54      30195             4.613       0.94
 中国联通                      15.690   -3.09     157189            12.164       0.69
 兖州煤业                       8.610   -0.69      23440             6.675       0.22
 华能国际                      52.740    0.59      10044            10.222       1.00
 南方航空                      56.900    6.02      23187             8.822       0.48
 东方航空                      42.000    5.71      14434             6.512       0.19
 中芯国际                       5.650    0.18       9419             0.876      -0.45
 
    （完）

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