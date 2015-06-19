《香港重要政经日程》--6月19日-6月25日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
================== 今日重要政经消息=================
6月19日（周五）
-- 港股通暂停。
-- 创维数码 公布全年业绩。
-- 东南国际 公布全年业绩。
-- 路易十三集团 公布全年业绩。
-- Magnum 公布全年业绩。
--09:30 招商银行 在中国举行周年股东大会。
--10:00 中信证券 在中国举行周年股东大会。
--10:00 重庆农商行 在中国举行周年股东大会。
--14:30 中国工商银行 周年股东大会。
--15:00 粤海置地 周年股东大会。
--15:00 信德集团 周年股东大会。
--16:00 万达酒店 周年股东大会。
--16:30 港交所 不同投票权架构概念谘询总结记者会。
================== 近期重要政经消息=================
6月22日（周一）
-- 沪港通因中国端午假期暂停。
-- 公布5月份消费物价指数（CPI）。
-- 耀才证券 公布全年业绩。
-- 辉山乳业 公布全年业绩。
--14:45 新加坡银行下半年经济及投资展望记者会。
6月23日（周二）
-- 亚美能源 首日挂牌。
-- 优派能源 公布全年业绩。
-- 大家乐 公布全年业绩。
-- 大快活 公布全年业绩。
-- 华宝国际 公布全年业绩。
--09:00 中国石油 在中国举行周年股东大会。
--11:00 长和 周年股东大会。
6月24日（周三）
--09:30 福田实业 周年股东大会。
--10:00 雨润食品 周年股东大会。
6月25日（周四）
-- 公布5月份出口数据。
--09:00 华能国际电力 在中国举行周年股东大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。