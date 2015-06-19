《全球重要经济事件一览表》--6月19日-6月26日

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6月19日(五)

东京--日本央行货币政策会议(最后一日)。

东京--日本央行副总裁中曾宏在信托联盟年会上发表演说(0636)。

旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在美国国家经济研究局东亚经济研讨会上发表政策演说(1540)。

匹兹堡--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)在克利夫兰与费城联储政策峰会上，就“社区发展与联储”发表演说(1645)。

卢森堡--欧洲经济暨财政事务理事会会议。

马德里--西班牙央行副总裁Fernando Restoy在Menendez Palao国际大学，就“新经济模型。危机带来的教训”发表演说(1030)。

奥斯陆--第三届经济政策研究中心(CEPR)经济史座谈会，会议由CEPR与挪威央行共同组织(至6月20日)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)谈论北极安全问题(0930)。

6月22日(一)

伦敦--日本央行官员Naruki Mori以“质化及量化宽松与日本经济”为题发表演说。

巴黎--欧洲央行执委科尔在Associes en Finance主办的一场活动发表演说(0500)。

维也纳--前欧洲央行(ECB)总裁特里谢在一场研讨会发表演讲(0900)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。

哥本哈根--丹麦央行公布季度经济报告(0830)。

6月23日(二)

雅典--希腊央行--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)经济学家会议。希腊央行主办的圆桌讨论会，出席者包括资深经济学家，以及欧洲与其他地区官方与民营金融机构决策人士。

挪威亨墨菲斯--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)就挪威央行的区域网络发表演说(0700)。

东京--日本央行将公布5月政策会议之会议记录(2350)。

巴黎--欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚在一次关于银行业和保险业监管的会议上发言(0700)。

6月24日(三)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布商业和金融展望报告，秘书长葛利亚发表讲话。

6月25日(四)

华盛顿--美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)和美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)在一次外交政策活动上发言。

加拿大温莎市--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri发表演说(1610)。

都柏林--爱尔兰央行总裁霍诺汉在议会关于银行业的质询会上发言。

布鲁塞尔--欧盟国家和政府首脑会议(至6月26日)。

瑞士洛桑--瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)发表演说(0800)。

法兰克福--2015年国际金融协会(IIF)欧洲峰会(至6月26日)。发言嘉宾包括德国央行总裁魏德曼、欧洲央行执委普雷特和欧元集团主席迪塞尔布洛姆。

6月26日(五)

堪萨斯城--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在堪萨斯联储会议上发言，主题为“支付体系”(1645)。

伦敦--英国央行总裁卡尼和美国前总统克林顿在伦敦金融城政府(City of London Corporation)主办的大型银行和企业参加的会议上发言。

伦敦--英国央行总裁卡尼在一次会议上就“创造公平有效的市场”发表演说(1445)。

斯德哥尔摩--瑞典央行召开理事会会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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