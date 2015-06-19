《香港报摘》--其他报纸重要消息6月19日

**明报**

--波司登 主席兼行政总裁高德康表示，引入伊藤忠 为股东有助于波司登销售至海外市场，预计最早明年初登陆欧洲市场，而双方在品牌上的具体合作方案还在研究之中。

**星岛日报**

--融创中国 董事长孙宏斌在北京就未能收购佳兆业 作出交代，指调查发现佳兆业的净资产几乎为零，而普华永道审计称佳兆业还有净资产，只缘于摊销因素，又称即使佳兆业股东想卖，融创亦不想买。

**苹果日报**

--澳博 行政总裁苏树辉称，公司业绩亏损的机会不大，依照目前推测全年的博彩收入或会按年下跌四成。

**东方日报**

--中国食用菌产品供应商中国绿宝 首日挂牌盘中曾低于招股价16%，收市报4.25港元，较招股价4.71港元跌9.76%。

**文汇报**

--港交所 行政总裁李小加称，预期市场调节机制及收市后竞价时段于明年下半年正式推出。

**大公报**

--康师傅 与美国职业篮球协会（NBA）签署合作协议，从下个赛季开始，康师傅将成为NBA大中华区独家合作伙伴。（完）

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