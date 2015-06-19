《香港报摘》--其他报纸重要消息6月19日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**明报**
--波司登 主席兼行政总裁高德康表示，引入伊藤忠 为股东有助于波司登销售至海外市场，预计最早明年初登陆欧洲市场，而双方在品牌上的具体合作方案还在研究之中。
**星岛日报**
--融创中国 董事长孙宏斌在北京就未能收购佳兆业 作出交代，指调查发现佳兆业的净资产几乎为零，而普华永道审计称佳兆业还有净资产，只缘于摊销因素，又称即使佳兆业股东想卖，融创亦不想买。
**苹果日报**
--澳博 行政总裁苏树辉称，公司业绩亏损的机会不大，依照目前推测全年的博彩收入或会按年下跌四成。
**东方日报**
--中国食用菌产品供应商中国绿宝 首日挂牌盘中曾低于招股价16%，收市报4.25港元，较招股价4.71港元跌9.76%。
**文汇报**
--港交所 行政总裁李小加称，预期市场调节机制及收市后竞价时段于明年下半年正式推出。
**大公报**
--康师傅 与美国职业篮球协会（NBA）签署合作协议，从下个赛季开始，康师傅将成为NBA大中华区独家合作伙伴。（完）
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(整理 雷美珍；审校 林高丽)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。