港报社评：为己为港破困局，泛民须弃不合作--星岛日报6月19日

泛民主派在立法会以二十八票否决了普选特首决议案，政制原地踏步，社会面对的矛盾和困局未解。香港站在今天的十字路口，泛民要重新思考，是不惜牺牲社会稳定和经济民生，让目前的对峙氛围延续甚或进一步激化，还是调整策略，来摆脱当下的困境开出新局。 本来，特首普选如果落实，将是突破目前闷局困局、开创政治新局的契机。可惜，在泛民主派议员捆绑下，政改决议案终于被否决，这是意料之内的结果。意料之外的是建制派议员犯了技术错误，令本来应该有四十一票赞成、多过反对票的结果，变成反对票大比数得胜，连启动三分一票数否决权的机制也不需要了。 泛民议员无一改变立场，令议案因出现「奇迹」而通过，避免了群众爆发激烈冲击的「短痛」，可是整个社会面对的「长痛」，并没有化解。 政制及内地事务局局长谭志源事后指出，将来要落实普选，必须要重建好法理、沟通及互信基础。可是，现阶段而言，泛民与中央的沟通和互信基础是进一步削弱了。全国人大常委会办公厅和国务院港澳事务办公室，都指议员是出于「私利」反对方案；换言之，大家将难以在香港大局利益的共同基础上沟通。

中央这样定性泛民，势必加大力度扶植爱国爱港力量，务求明年改选产生的立法会内，建制派可以夺取超过三分二议席，令泛民失去政制发展否决权，日后在这个议会基础上，达成符合《基本法》和人大常委会「八．三一」框架下的普选特首安排，形成泛民失势反而有利推动普选的吊诡局面，而今年十一月的区议会选举，将是明年立法会大选的前哨战。 泛民议员昨日否决政改决议案后，即要求重启政改五部曲，不但时间上无法赶及两年后普选特首，而且策略上根本行不通。中央没有因为今次否决而封闭普选特首之路，但是人大常委会昨日清楚表明：在推动特首普选的进程中，将会继续贯彻执行常委会历来各项决定所确定的普选制度方向和各项法律原则。 中央和泛民的政治对立，不会如某些人所担心的转成对香港社会的经济报复。港澳办昨日表明，中央希望香港社会各界在特首和政府领导下，进一步增进团结，集中精力发展经济、改善民生，维持社会和谐，保持香港长期繁荣稳定。中央如果因为政改窒步就收回惠港措施，就与这些目标背道而驰。 为了促进香港稳定繁荣，中央会继续推行与港互利共赢的政策，但是，要香港经济民生走出窝里斗的困局，关键还是要靠香港自己。现届政府肯定在余下任期不会重启政改五部曲，泛民如果继续其不合作运动，透过拉布等种种动作来瘫痪施政，不但不能达到促进政制民主化的目标，还要社会大众陪他们付出代价。 今次政改方案被否决，令人唏嘘，不值得泛民支持者鼓掌庆祝，部分泛民议员都心情沉重，捆绑策略变成作茧自缚，原因是泛民经此一役伤痕累累，换来的只是一个负面结果。 泛民今次保持了一些铁票和基本盘，却失去不少中间温和市民的支持，又争取不到激进新一代的选票。泛民如果不欲这弱势持续下去，不致在行将举行的选举中「票债票偿」，就应放弃不合作运动，让市民看到他们不是在搞破坏，而是在民生经济上，为大众利益作出实质贡献。