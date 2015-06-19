港报社评：反对派必须承担扼杀普选的历史责任--文汇报6月19日

昨天是香港民主发展史上最黑暗的一天。反对派议员坚持与中央对抗，置广大港人对普选的期盼于不顾，否决了普选方案，使香港民主发展进程止步不前，使距港人仅有一步之遥的普选梦破灭，反对派议员必须承担扼杀普选的全部责任。对于反对派议员阻停香港民主发展的行径，必须予以强烈谴责！

如期实现2017年特首普选，是中央、特区政府和社会各界的共同愿望。特首普选已经到了临门一脚的关键时刻，这一刻来之不易。回顾历史，可以看到香港民主历程开端于香港回归祖国这一重大历史转折。回归以来，中央政府和特区政府按照香港基本法和全国人大常委会有关决定，坚定不移地推动香港民主政制稳步发展。特区政府根据基本法和全国人大常委会「8．31」决定制定的普选方案，充分彰显了民主、开放、公平、公正，是切合香港实际情况的最佳普选制度。港人从来没有如此接近「一人一票」普选行政长官的梦想。

本港不同机构进行的民调均显示，大多数市民支持通过普选法案。这种主流民意非常清晰，毫无疑义。这说明普选法案是一个照顾到多方面利益和诉求的方案。反对派顽固坚持否决普选法案，悖逆民情、民意、民心，必将于今、明两年举行的区议会和立法会选举中，被选民以选票惩罚。

支持还是反对普选法案，是支持还是反对民主、是拥护还是反对「一国两制」和基本法的试金石。反对派否决普选法案，充分暴露了他们反民主、反「一国两制」和基本法的本质。2017年香港市民可以「一人一票」选特首，毋庸置疑是货真价实的民主，支持普选才是「民主派」，否决普选就是「反民主派」。反对派议员否决了方案，就是站在「一国两制」和基本法的对立面，站到了与中央对抗的立场上。在「一国两制」下，任何政治力量都必须遵守「一国两制」的规矩，都应当履行维护国家主权、安全、发展利益的责任，都需要与中央政府保持良好关系，反对派搞对抗是没有出路的。

为了500万合资格选民一人一票选特首的权利，为了香港的整体利益，中央、特区政府和社会各界为香港普选付出了巨大的努力。自政改启动以后，中央多次安排官员与本港各界包括立法会议员沟通交流。在普选方案进入表决倒数阶段，尽管反对派议员坚持要綑绑否决政改方案，中央仍安排3位负责政改的官员在深圳与立法会议员会面沟通，说明只要有百分之一的希望，中央仍会尽百分之百的努力。特区政府自政改谘询以来，特首和问责官员坚持落区争取市民支持，努力游说争取反对派议员回心转意。社会各界撑政改，「保普选 反暴力」大联盟发起支持政改的签名行动，市民反应热烈，香港商界中各大商会、中小企业以至普通商户都积极参与大签名行动。反对派议员否决普选方案，令中央、特区政府和社会各界为香港普选所付出的努力和心血付诸东流，他们已成为扼杀香港普选的历史罪人。

反对派议员否决政改方案后声称要推翻人大「8．31」决定，尽早重启政改「五步曲」。这是欺世惑众之谈。政改必须符合基本法及人大常委会决定，「8．31」决定涵盖了特首普选议题所需遵循的原则，具有长远的指导性意义。全国人大常委会办公厅发言人昨日强调指出，全国人大常委会决定所确定的普选制度的方向和各项法律原则，必须在推动行政长官普选的进程中继续贯彻执行，香港未来落实行政长官普选仍然必须以此作为宪制依据。反对派的所谓「推翻人大决定重启政改」的叫嚣，不过是自欺欺人的白日梦呓。

特区政府和社会各界过去两年花了大量精力推动政改工作。政改方案被反对派否决，香港社会应从政制争拗中解脱出来，将精力集中于发展经济、改善民生，解决香港经济、社会、民生等领域的深层次问题。希望特区政府与社会各界携手谋划香港未来发展，追回因政制争拗浪费的时间，为香港的长远发展打好基础。

全国人大常委会办公厅、港澳办和中联办都已明确表态，反对派否决普选法案，不能动摇中央政府按照基本法和人大决定落实普选的意志和决心；中央政府将一如既往坚持落实「一国两制」方针不动摇，坚决维护香港的长期繁荣稳定。我们相信，在中央坚定不移的有力支持下，香港特区不仅会依法循序渐进地发展民主并最终达至普选目标，而且将继续保持香港长期繁荣稳定，任何人企图搞乱香港都是不可能得逞的。

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