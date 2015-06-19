港报社评：政改糊涂透顶告终，政坛势将洗牌重赛--信报6月19日

不怕狼一样的对手，只怕猪一样的队友，诚哉斯言。昨日政改方案极富戏剧性的投票结果，正好印证了输波的原因往往是队友坏事。比数悬殊的八比二十八，难免予人一个错觉，政改方案彻头彻尾不得人心（实际上民意支持率比反对率高），在立法会被压倒性大比数否决了。如此结果将会记录在案，成为抹不掉的历史烙印。

猪一样的队友到底是怎样坏事的呢？立法会主席曾钰成宣布进入表决倒数五分钟之后，议员林健锋要求休会十五分钟，但被曾钰成按照议事规则拒绝。表决钟声接近结束之际，建制派一批议员突然莫名其妙离开会议厅。曾钰成随即点算，现场尚有足够的表决人数，最终揿掣投票，支持只得八票，泛民阵营一票不少，二十七人全部投下反对票，加上医学界代表梁家骝，二十八票反对。中央和特区政府本来希望得到全体议员三分之二赞成票通过政改，如今掉过头来，反对票以出席人数计算超过三分之二，可说是政治生态上闻所未闻的「大逆转」。二○一五年六月十八日，堪称「大奇蹟日」。

建制派耐人寻味的拉队离场，原来是为了等候抱恙在身而迟到的刘皇发，集体缺席的用意是造成人数不足，争取十五分钟的休会时间，好让所有同道中人「齐葺葺」见证历史时刻。问题是，建制派的团队合作糊里糊涂，离场的人很多也不知道所为何事，留下来的更加一头雾水，「建制八壮士」惟有硬着头皮坚守岗位。无独有偶，自由党的田北俊又有份，今次他不但没有如二○○三年二十三条立法前埋门翻盘，更老老实实坐足全程，有始有终地投下支持政改的一票，算有交代了。

方案被泛民否决，本来是劫数难逃，对于建制派而言，分别只在于「高票虽败犹荣」还是「低票输得难堪」。很不幸，由于建制派的滑稽表现，最后关头来个非一般的「华丽转身」，得票之低简直是奇耻大辱。还有一点十分诡异，建制派当时在座其实不止八人，劳工界议员潘兆平在茫无头绪的情况之下留在议事厅，但他六神无主，既没有按键「出席」，亦没有按键「赞成」，变了毫无作用的隐形人。他事后解释，正在考虑要不要揿掣之时，原来投票已经结束。

经此一役，以周融为首的保普选反暴力大联盟自然把矛头指向泛民，形容昨天「民主夭折」，大声疾呼「票债票偿」，要求选民在明年立法会改选赶走反对派。可是看在建制派支持者眼中，包括事前一肩扛起「硬任务」推动政改的北京官员，此时此刻会不会也有「票债票偿」的愤慨？既然建制派有辱使命，在无比重要的决战时刻临阵脱脚，也许，会有选民考虑让他们付上失职的代价。比较值得安慰的是，这一出充满黑色幽默的闹剧冲淡了剑拔弩张的紧张气氛，表决之后正反双方的拥趸在场外没有发生什么冲突。

无论大家觉得「天有眼」抑或「天无眼」，政改方案被否决已是铁一般的事实，下一届特首选举将会原地踏步，这意味着未来几年依然政争不断，香港社会继续内耗空转。与其互相埋怨，指摘敌对阵营扼杀了民主，倒不如认真思考谁才是真正的民意代表，透过今年的区议会选举和明年的立法会选举，挑出自己的心仪对象，让僵持日久的政坛来个突破闷局大洗牌。经历过二十个月的争拗，政治势力现已像香港足球代表队那样「有层次」，有黄色，有蓝色，有温和，有激进，有左胶，有本土，有綑绑，有离场，选择之多眼花缭乱。政坛洗牌重赛，相对于诉诸暴力手段甚至制造炸弹，无疑是健康得多的发展。

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