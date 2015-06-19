港报社评：放低政改包袱，先为港出路打拼--经济日报6月19日

政改方案昨在建制派离场下遭大比数否决，此闹剧式结局，客观上反纾社会冲突气氛。进入后政改时代，公众盼各方互释善意重启对话，并放下政治分歧，聚焦经济民生为港人解忧。

拖拉近两年的政改，昨终在立法会表决，公众早有心理准备方案难获通过，但最终仍出「意外」，三十多位建制派议员在表决途中突然离场，错过投票，令政改方案出现8票赞成、28票反对，遭大比数否决的结果。

建制派事后解释，因为要等刘皇发赶回立会投票，图藉离场制造人数不足，以拖延时间，却因沟通未佳爆出「虾碌」。惟从客观效果而言，此近乎闹剧式的结局，反转移了公众焦点，令正反阵营的对峙气氛大减，避免了可能由政改表决结果引发的街头冲突，实不无讽刺。

惟此仍难减轻港人无奈感，因政改遭否决，除意味2017年特首普选仍将维持选委会「小圈子」选举，政制发展续原地踏步；更关键是社会因政改争议陷入空前撕裂，短期内难以修补，预视港府未来施政势更举步维艰，自回归后已困扰香港的管治问题，仍苦无出路。

政改被否决已成事实，现时港人最大期望，是如何在后政改时代，摆脱由政改争议引发的撕裂纷扰，重新出发。现时港人最希望的，至少有两方面。

其一，各方放低成见重启对话。经历政改一役，中央、港府与泛民之间闹得剑拔弩张，互不相让终令政改破局收场。随着政改落幕，各方都应放低成见、放下身段，释出善意以重建几近中断的沟通渠道。只有恢复务实接触，才有望增进彼此理解、逐步修补互信，形成有利中央、港府与泛民藉对话化解诸般争议的氛围。

其二，重新聚焦经济民生。政改触礁后，要在短期内重启政改并不现实，公众盼各方放低政改包袱，重新聚焦经济民生。尤其当前香港面对的难题不止政改，如楼价过高、贫富悬殊、年轻人上流难、经济缺多元化发展等，香港经济前景以至港人生活重担，都亟待取得突破。若港府、议员以至中央继续事事以政治挂帅，甚至不惜为此牺牲民生，势惹港人反弹。

后政改的香港正处于十字路口，公众极不愿见各方因政治意识形态的分歧，罔顾港人福祉，甚至不惜拿经济、民生利益作政治攻讦的武器，如台湾般演成没有是非、只有蓝绿的敌我对立。香港能否在政改颓垣败瓦中重新振作，还在各方政治势力一念之间，能否以港人整体利益为重。

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