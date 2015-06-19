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亚洲 | 2015年 6月 19日 星期五 09:47 BJT

中国新债：农发行下周四将招标增发至多200亿元三期债，期限1/2/3年

路透上海6月19日 - 中国农业发展银行周五公告称，将于下周四(25日)在银行间债市招标增发三期固息债，总额不超过200亿元人民币，期限包括一年、两年和三年。

上述三期债为该行今年第13期 、第14期 以及第八期 的增发债，票面利率依次是2.69%、3.44%和3.95%。

具体发行条款如下：

2015第13期、第14期和第八期增发债

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招标规模上限 1/3年：70亿元；2年：60亿元

期限/计息方式 1/2/3年固息

招标时间 6月25日上午10:00-11:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 6月29日

起息日 1/3年：5月22日；2年：3月26日

发行期 6/26-6/29

上市日 7月1日

基本承销额 无

承揽费 各期均为0.05% -------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 黄凯)

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