中国新债：农发行下周四将招标增发至多200亿元三期债，期限1/2/3年

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海6月19日 - 中国农业发展银行周五公告称，将于下周四(25日)在银行间债市招标增发三期固息债，总额不超过200亿元人民币，期限包括一年、两年和三年。
上述三期债为该行今年第13期 、第14期 以及第八期 的增发债，票面利率依次是2.69%、3.44%和3.95%。
具体发行条款如下：
2015第13期、第14期和第八期增发债
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招标规模上限 1/3年：70亿元；2年：60亿元
期限/计息方式 1/2/3年固息
招标时间 6月25日上午10:00-11:00
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 6月29日
起息日 1/3年：5月22日；2年：3月26日
发行期 6/26-6/29
上市日 7月1日
基本承销额 无
承揽费 各期均为0.05% -------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 黄凯)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。