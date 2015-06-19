路透基点：Go Scale并购飞利浦照明事业的19.3亿美元贷款细节披露

路透香港6月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，Go Sca le Capital斥资28亿美元收购飞利浦旗下照明事业，计划贷款19.3亿美元 用于支持本次收购，目前这桩贷款的定价和结构已经浮出水面。 这笔贷款包括A部分(13.3亿美元七年期贷款)、B部分(2.5亿美元七年 期贷款)和3.5亿美元五年期循环贷款。 唯一承销行中国银行已经向亚洲、欧洲和美国的银行邀贷，本次贷款 利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码330基点。 承贷1.5亿美元或以上可获90个基点前端费外加牵头行头衔；承贷7,5 00万至1.49亿美元的银行可获75个基点费用和主办行头衔；承贷5,000-7, 400万美元可获50个基点费用。 定期贷款将按季偿还，先期6.75年每季度偿还贷款总额的0.25%，剩 余93.25%在最后一次性偿还。 中国银行在本次融资中担任额度代理行、唯一牵头行兼簿记行. 稍早一位消息人士说，这笔贷款有类似Term Loan B(TLB)的特点，但 有更具体的财务条款。 飞利浦表示，这笔收购对其照明业务估值为33亿美元，包括债务在内 。并购的业务包括汽车照明部门和Lumileds LED制造部门。 伦敦Zaoui & Co是Go Scale Capital这笔并购交易的顾问，摩根士丹 利是飞利浦的顾问。 Go Scale Capital以往投资项目包括美国电动车电池生产商波士顿电 池(Boston Power)和一家中国电动车公司新大洋机电集团。(完) (编译 郑茵 审校 张荻)