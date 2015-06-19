《路透晚报》--6月19日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：适应发展新常态保持战略定力，善运辩证思维谋发展--国家主席

中国国家主席习近平近日在贵阳调研时表示，要适应中国经济发展新常态，保持战略定力，加强调查研究，看清形势、适应趋势，发挥优势、破解瓶颈，统筹兼顾、协调联动，善于运用辩证思维谋划经济社会发展。

--中国央行：二季度31%的银行家认为货币政策“偏松”，较上季提高--央行调查

中国央行周五公布的二季度银行家问卷调查报告显示，31%的银行家认为中国货币政策“偏松”，较上季提高16.8个百分点。

--中国央行：二季度47.4%的居民认为物价“高，难以接受”--调查报告

中国央行周五发布二季度城镇储户问卷调查报告显示，二季度47.4%的居民认为物价“高，难以接受”，较上季下降1.4个百分点。

--中国央行：二季度企业家经营景气指数51.8%，环比降1个百分点--调查报告

中国央行周五发布二季度企业家问卷调查报告显示，中国二季度企业家经营景气指数为51.8%，较上季下降1个百分点。

--中国国企：前五月利润降幅收窄至3.3%，地方国企年内首增--财政部

中国财政部周五公布，今年前五个月全国国有及国有控股企业利润总额同比下降3.3%，为9,237.5亿元人民币，降幅较1-4月收窄，地方国有企业利润今年则首次出现同比增长。

--中美关系：美国将就汇率问题施压中国，不排除加入亚投行可能--官员

美国财政部的一位高官表示，美国官员将在下周的高层峰会上就汇率政策向中国施压，同时并不排除美国有朝一日加入由中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)的可能。

--中美关系：中国副财长称希望中美两国加强宏观经济政策的协调

中国财政部副部长朱光耀周五表示，希望中国两国加强宏观经济政策的协调，而且财政政策有扩张空间的国家应有所作为。

【金融】

--中国金融：5月金融机构外汇占款增加322亿元人民币--路透计算

中国央行周五公布数据显示，5月金融机构外汇占款增加322亿元人民币，为连续第二个月增长。

--中国金融：支持上海自贸区金融开放的新49条将出台，含QDII2等--官员

中国上海自贸区管委会常务副主任、浦东新区区长孙继伟说，支持上海自贸区金融开放创新的49条将很快出台；上海自贸区管委会副主任简大年则透露，“金改49条”中包含了市场极为关注的QDII2(合格个人境外投资)。

--中国金融：银监会明确国开行债信风险权重长期为零，不设到期日--国开行

中国国家开发银行周四表示，银监会已明确银行业金融机构投资于国开行的金融债券视同对政策性银行债权，风险权重为零。至此，国开行债信政策得到了妥善落实。分析人士认为，这或暗示国开行的定位回归。

【固定收益】

--中国公开市场：一级交易商下周可继续申报正/逆回购及三个月央票需求

业内人士周五透露，因端午假期原因，中国人民银行公开市场一级交易商今日可上报下周公开市场需求，具体内容依旧为正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限为14天和28天，逆回购期限为七天。因端午假期，中国主要金融市场下周一(22日)休市，公开市场例行报需求时间提早到今日。

--中国债市动态：现券收益率小涨僵持局面不改，关注小长假政策动向

中国银行间债市周五早盘现券收益率及IRS(利率互换)小涨，延续本周以来的涨跌相间格局。昨日路透有关央行宽松政策可能进入观望期的分析文章，令市场预期再趋谨慎，相较现券，对消息面敏感的国债期货表现更弱。

--中国货币市场：回购利率普涨但大行供给改善，下周IPO资金解冻助缓压

中国银行间市场周五早盘七天期加权利率涨近20个基点(bp)，但大行出资意愿较上日提升，银行类机构借款难度下降，因此资金价格虽涨而流动性状况尚好。

--中国票据市场：转贴利率本周短端领涨，关注月末流动性及政策面变化

因本周资金显紧，中国票据市场转贴利率本周以跨月为主的短票价格领涨，而在政策宽松预期支撑下，六个月期的足月票据利率涨幅相对有限。下一步票据价格走向，主要还是要看月末前流动性变化和是否有宽松政策出台而定。

--新债招标：辽宁三至10年四期地方债利率全部落在下限--业内人士

业内人士周五透露，中国辽宁省上午招标的四期一般地方债，利率全部落在投标区间下限。三、五、七和10年利率依次为2.92%、3.26%、3.54%和3.62%，对应投标倍数为1.96倍、1.72倍、1.69倍和1.67倍。

--新债招标：云南三至10年四期地方债利率全部落在下限--业内人士

业内人士周五透露，中国云南省下午招标的四期一般地方债，利率全部落在投标区间下限；三、五、七和10年利率依次为2.92%、3.26%、3.54%和3.62%，对应投标倍数为2.61倍、2.58倍、2.58倍和2.58倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币小跌购汇需求不减，6.21元支撑依然有效

人民币兑美元即期周五盘中微跌，中间价则创出一个月新高。交易员表示，汇价延续窄幅整理。虽然分红月购汇需求不减，但人民币6.21元支撑依然有效，客盘主动寻求突破该支撑意愿有限。

--离岸人民币：国开行与中银香港再完成一笔7天期跨境回购交易--交易员

离岸市场中的交易人士周五透露，国家开发银行与中银香港再度完成一笔7天期跨境回购交易，参考利率为境内7天期质押式回购加权利率2.70%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收挫6.4%至近一个月新低，本周重挫逾13%创七年最大单周跌幅

中国股市沪综指周五沪综指收挫6.4%至近一个月新低，本周重挫逾13%创七年最大单周跌幅。分析师指出，资金面偏紧、新股发行抽血严重、大小非纷纷减持、产业资本频频套现等种种不利因素叠加令大盘连续暴跌。且小长假将至，投资者无心恋战二级市场，预计短线大盘仍维持调整。

--《技术分析》中国股市沪综指走势逆转，迅速进入中级调整

中国股市沪综指本周出现逆转暴跌走势。技术面显示，5,070点附近的历史压力区终于释放出强大空头能量，股指连续重挫一度出现罕见的崩盘式下跌，市场遭受重创，惟短线严重超卖，预计在继续惯性下跌后或于4,400点附近获得有效支撑并寻求反弹。中线看，七年最大单周跌幅显示中级调整已迅疾展开，鉴于短线累计跌幅巨大，后市中期调整或有望以时间换空间，在较长时间段内以震荡方式于4,400-4,800点区间内进行。

--中国股市：证监会称深港通目前各项准备工作进展顺利

中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，证监会一贯支持开展深港通，目前深港通各项准备工作进展顺利。

--中国房地产：今年棚改中央补助1,494亿元，吸引社会资金是关键--住建部

中国住房城乡建设部副部长王宁周五表示，为完成今年580万套的棚户区改造任务，安排了1,494亿元人民币的中央补助资金，同时吸引信贷等社会资金参与支持棚改非常重要。

--中国证券：伦交所正推动人民币GDR机制，让A股公司在伦敦上市--报载

中国A股市场全球化进程提速，在沪港通及未来可能推出的深港通后，其他金融市场和机构也在关注中国金融市场开放的机会。伦敦证交所人士表示，对未来伦敦与A股市场可能的互联互通很感兴趣，但目前尚处于了解市场的阶段。伦交所方面目前正推动人民币GDR机制，让A股上市公司通过GDR的方式到伦敦上市。

--《焦点》中国钢铁商据说赔钱做生意，引发反弹声浪四起

贸易商和生产商指出，一些中国钢铁商正在赔钱出口产品，全球数家钢铁行业组织敦促各国政府对中国出口增加一事采取行动。

--香港个股：中铝国际工程拟申请在上海发行最多11.41亿股A股上市

中铝公司的工程技术分支--中铝国际工程股份有限公司周五称，拟向中国监管机构申请发行不多于11.41亿股A股，并于上海交易所上市。

--中国个股：城投控股拟换股吸收合并阳晨B股，并将环境业务分拆上市

已停牌逾七个月的中国上海城投控股股份有限公司周五公告称，拟换股吸收合并B股上市公司--上海阳晨投资股份有限公司，合并后将整合分立环境业务，并申请A股上市。

--中港个股：安徽海螺水泥收购西部水泥约17%股份，探索业务重组合作