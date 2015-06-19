日本股市：早盘自一个月低位反弹，静候日本央行会议结果出炉

“我们必须留意政策委员会成员如何评论黑田东彦的观点，”三菱UF J摩根士丹利证券资深投资策略师藤户则弘表示。 一些委员会成员已经公开挑战黑田东彦有关大规模刺激计划已见成效 的说法，其中包括日本央行审议委员佐藤健裕，他说刺激计划在压低长期 利率方面的效力已经减弱。 “外界广泛预期日本央行不会有意外之举。但如果有人反对放松政策 的话，股市可能会受到打击，”藤户则弘说。 出口类股反弹，本田汽车 涨1.6%，Panasonic 涨1.2 %。 由于数据显示外资对日本市场仍有浓厚兴趣，日本股市人气获得支撑 。 东证股价指数 涨0.9%至14,721.18点，JPX-日经400指数<.JPX NK400>涨至14,722.84。(完)