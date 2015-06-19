日本股市：早盘自一个月低位反弹，静候日本央行会议结果出炉

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“我们必须留意政策委员会成员如何评论黑田东彦的观点，”三菱UF J摩根士丹利证券资深投资策略师藤户则弘表示。 一些委员会成员已经公开挑战黑田东彦有关大规模刺激计划已见成效 的说法，其中包括日本央行审议委员佐藤健裕，他说刺激计划在压低长期 利率方面的效力已经减弱。 “外界广泛预期日本央行不会有意外之举。但如果有人反对放松政策 的话，股市可能会受到打击，”藤户则弘说。 出口类股反弹，本田汽车 涨1.6%，Panasonic 涨1.2 %。 由于数据显示外资对日本市场仍有浓厚兴趣，日本股市人气获得支撑 。 东证股价指数 涨0.9%至14,721.18点，JPX-日经400指数<.JPX NK400>涨至14,722.84。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。