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亚洲 | 2015年 6月 19日 星期五 10:33 BJT

中港个股：安徽海螺水泥收购西部水泥约17%股份，探索业务重组合作

路透香港6月19日 - 中国大型水泥生产商--安徽海螺水泥 周五称，拟收购西部水泥 约17%的股份，并成为第二大股东，双方将探索业务重组合作。

据公告，海螺同意按每股1.69港元认购西部水泥约9.03亿股，相当于后者经扩大后股本16.67%的股份，涉资15.3亿港元。

两间公司均表示，“双方目前正探索其他潜在进一步合作，以与其创造进一步协同效益，包括但不限于成立合营企业、合并资产或其他类型合作。”

西部水泥并称，认购事项是该公司推行进一步整合陕西省水泥行业的良机。

发行价较西部水泥停牌前周二收市价折让0.59%，股份设有六个月锁定期。

西部水泥早盘盘初一度跌近14%至1.47港元。香港时间10:23，跌幅收窄至6.47%，报1.59港元；海螺H股亦跌0.17%，报29.05港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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