中港个股：安徽海螺水泥收购西部水泥约17%股份，探索业务重组合作

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港6月19日 - 中国大型水泥生产商--安徽海螺水泥 周五称，拟收购西部水泥 约17%的股份，并成为第二大股东，双方将探索业务重组合作。
据公告，海螺同意按每股1.69港元认购西部水泥约9.03亿股，相当于后者经扩大后股本16.67%的股份，涉资15.3亿港元。
两间公司均表示，“双方目前正探索其他潜在进一步合作，以与其创造进一步协同效益，包括但不限于成立合营企业、合并资产或其他类型合作。”
西部水泥并称，认购事项是该公司推行进一步整合陕西省水泥行业的良机。
发行价较西部水泥停牌前周二收市价折让0.59%，股份设有六个月锁定期。
西部水泥早盘盘初一度跌近14%至1.47港元。香港时间10:23，跌幅收窄至6.47%，报1.59港元；海螺H股亦跌0.17%，报29.05港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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