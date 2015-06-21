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亚洲 | 2015年 6月 22日 星期一 07:36 BJT

****主要国家经济指标预测--6月22日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
    

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值     前值
    6月22日(一)
    1400 欧元区消费者信心指数                      6月初值      负5.55    负5.5
    1400 美国成屋销售年率(万户)　                      5月         525      504
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段     现值   预估值
    6月19日(五)
    0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月)               5月        持平    +0.2%
                                (较上年同期)                     -1.3%    -1.1%
    0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)              4月     盈余204      -- 
               经季节调整经常帐(亿欧元)                        盈余223      -- 
    0800 欧元区净投资(亿欧元)                          4月   净流入375      -- 
    0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)              5月        93.5    100.5
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                    123.83      -- 
    1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)             5月       +0.6%    +0.5%
                              (较上年同期)                       +0.9%    +0.8%
               央行核心CPI(较前月)                               +0.4%    +0.3%
                          (较上年同期)                           +2.2%    +2.1%
    1230 加拿大零售销售(较前月)                        4月       -0.1%    +0.7%

    6月21日(日)
    2200 新西兰Westpac消费者信心指数                 第二季      113.0      -- (完)

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