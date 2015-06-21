主要国家经济指标预测--6月22日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月22日(一) 1400 欧元区消费者信心指数 6月初值 负5.55 负5.5 1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 525 504 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月19日(五) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 5月 持平 +0.2% (较上年同期) -1.3% -1.1% 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 4月 盈余204 -- 经季节调整经常帐(亿欧元) 盈余223 -- 0800 欧元区净投资(亿欧元) 4月 净流入375 -- 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 93.5 100.5 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 123.83 -- 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.6% +0.5% (较上年同期) +0.9% +0.8% 央行核心CPI(较前月) +0.4% +0.3% (较上年同期) +2.2% +2.1% 1230 加拿大零售销售(较前月) 4月 -0.1% +0.7% 6月21日(日) 2200 新西兰Westpac消费者信心指数 第二季 113.0 -- (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”