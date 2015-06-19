澳新汇市：新西兰元料将再度录得周线跌幅，而澳元走强

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
鉴于其跌幅之大，新西兰元在短期内可望寻获支撑。
“持有新西兰元/美元空仓并不便宜，一旦下跌动能减弱，我们认为杠杆操作投资人会愈发沮丧，”新西兰国民银行策略师Raiko Shareef在报告中指出。
在周末将届之际，支撑料在0.6880美元，卖压料在0.6980美元处浮现。
然而，新西兰元的下跌趋势料仍维持不变，新西兰央行继上周降息后，目前几乎笃定会在7月23日政策会议上再度降息。几位分析师同时认为，该行在年底前将第三度降息。
新西兰元兑澳元连四周下滑，澳元兑新西兰元跳升至逾七个月高位达1.1285新西兰元 。
澳元兑美元 在海外市场升至近一个月高位0.7849美元 ，而后拉回至0.7793美元。本周仍上涨0.9%。(完) (编译 刘秀红/龚芳; 审校 高琦/于春红)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。