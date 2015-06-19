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亚洲 | 2015年 6月 19日 星期五 10:51 BJT

澳新汇市：新西兰元料将再度录得周线跌幅，而澳元走强

鉴于其跌幅之大，新西兰元在短期内可望寻获支撑。

“持有新西兰元/美元空仓并不便宜，一旦下跌动能减弱，我们认为杠杆操作投资人会愈发沮丧，”新西兰国民银行策略师Raiko Shareef在报告中指出。

在周末将届之际，支撑料在0.6880美元，卖压料在0.6980美元处浮现。

然而，新西兰元的下跌趋势料仍维持不变，新西兰央行继上周降息后，目前几乎笃定会在7月23日政策会议上再度降息。几位分析师同时认为，该行在年底前将第三度降息。

新西兰元兑澳元连四周下滑，澳元兑新西兰元跳升至逾七个月高位达1.1285新西兰元 。

澳元兑美元 在海外市场升至近一个月高位0.7849美元 ，而后拉回至0.7793美元。本周仍上涨0.9%。(完) (编译 刘秀红/龚芳; 审校 高琦/于春红)

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