《汇市简讯》美元兑日圆原地踏步，陷于窄幅区间交投

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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* 美元兑日圆东京盘整个早上在122.82-123.09的窄幅区间交投
* 没有大笔资金流动，从约122.80起有买单，从123.10起则有卖单
* 在123.00有大量的期权到期使得走势向下，金额为16.03亿美元
* 在123.10略上方则有4.85亿美元的期权到期，在122.00也有35.21亿美元
* 关注日本央行动向，但不太可能有意外之举，央行总裁黑田东彦将在之后召开记者会。(完)
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全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 于春红)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。