《汇市简讯》美元兑日圆原地踏步，陷于窄幅区间交投

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* 美元兑日圆东京盘整个早上在122.82-123.09的窄幅区间交投

* 没有大笔资金流动，从约122.80起有买单，从123.10起则有卖单

* 在123.00有大量的期权到期使得走势向下，金额为16.03亿美元

* 在123.10略上方则有4.85亿美元的期权到期，在122.00也有35.21亿美元

* 关注日本央行动向，但不太可能有意外之举，央行总裁黑田东彦将在之后召开记者会。(完)

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