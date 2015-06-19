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亚洲 | 2015年 6月 19日 星期五 11:14 BJT

香港个股：和谐汽车联同鸿海、腾讯设立“互联网+智能电动汽车”合营

路透香港6月19日 - 谋求由汽车经销转向电动车发展的和谐汽车 称，与台湾鸿海 以及腾讯 成立“互联网+智能电动汽车”投资合伙企业，初始规模为10亿元人民币。

据公告，三方在河南省郑州市共同设立名为“和谐富腾”的有限合伙，作为新能源及/或智能电动汽车项目及相关互联网项目投资平台，并由和谐汽车、鸿海以及腾讯的子公司分别占40%、30%及30%股权。

和谐汽车去年底公布引入鸿海为第二大股东后，今年3月，两家公司与腾讯签定协议以推动郑州互联网和智能电动车创新合作。

香港时间11:07，和谐汽车升5.62%，报9.77港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)

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