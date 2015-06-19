中国票据市场：转贴利率本周短端领涨，关注月末流动性及政策面变化

路透上海6月19日 - 因本周资金显紧，中国票据市场转贴利率本周以跨月为主的短票价格领涨，而在政策宽松预期支撑下，六个月期的足月票据利率涨幅相对有限。下一步票据价格走向，主要还是要看月末前流动性变化和是否有宽松政策出台而定。

华南一银行交易员称，短期票据本周涨幅略明显，跨月短票成交价格在年息3.8%-4.0%之间，但足月票据水平较上周变化不大。“短票看钱，长的就看政策。”

她解释说，受央行未来仍会出台宽松预期支撑，近来足月(六个月纸质)票据需求有所增加，这在一定程度上缓解了价格上行压力，成交价格维持在年息3.5%-3.6%左右。

对于下周转贴价格，华南一银行交易员认为，半年末前资金可能持续紧张，短票利率仍有继续上行可能。

以银行间市场短期资金风向标--七天期质押式回购 加权利率为例，最新报在2.71%附近，较上周五不到2.10%的水平上涨超过60基点(bp)。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价