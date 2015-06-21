美国与加拿大经济指标预测--6月22日-6月29日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
6月22日当周
6月22日(一)
1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 526 504
6月23日(二)
1230 美国耐久财订单 5月 -0.5% -1.0%
扣除运输的耐久财订单 +0.6% -0.2%
扣除国防的耐久财订单 -- -0.3%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% -0.3%
1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 4月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +5.2%
房价指数 -- 221.0
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 54.2 54.0
1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 52.5 51.7
1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 6月 -- 正1
6月24日(三)
-- 美国建筑许可年率(万户) 5月修正值 -- 127.5
1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 378.5
再融资指数 -- 1,354.9
1230 美国企业获利 第一季修正值 -- -8.7%
1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第一季终值 -0.2% -0.7%
GDP最终销售 -- -1.1%
GDP消费支出 -- +1.8%
GDP隐性平减指数 -0.1% -0.1%
核心PCE物价指数 +0.8% +0.8%
个人消费支出(PCE)物价指数 -- -2.0%
6月25日(四)
1230 美国实质个人支出(较前月) 5月 -- 持平
个人所得(较前月) +0.5% +0.4%
个人支出(经季调，较前月) +0.7% 持平
核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) -- +1.2%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +0.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月20日当周 -- 26.7
四周均值(万人) -- 27.675
续请失业金人数(万人) 6月13日当周 -- 222.2
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 6月初值 -- 56.0
服务业PMI 56.8 56.2
1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 6月 -- 负13
1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 5月 -- +1.9%
6月26日(五)
1400 路透/密西根大学美国消费者信心指数 6月终值 94.6 94.6
现况指数 106.7 106.8
预期指数 86.9 86.8
6月29日当周
6月29日(一)
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- -0.9%
(较上年同期) -- -2.4%
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 5月 -- +3.4%
1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 6月 -- 负20.8 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 孙茉莉; 审校 龚芳)
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