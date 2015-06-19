中国债市动态：现券收益率小涨僵持局面不改，关注小长假政策动向

路透上海6月19日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率及IRS(利率互换)小涨，延续本周以来的涨跌相间格局。昨日路透有关央行宽松政策可能进入观望期的分析文章，令市场预期再趋谨慎，相较现券，对消息面敏感的国债期货表现更弱。

交易员并指出，目前债市僵持局面仍不改，而短期受IPO影响流动性仍显稍紧，资金价格亦在震荡上行；对于近期再次出台宽松政策市场依然有期盼，关注端午小长假期间的政策动向。

“早盘刚开始(现券收益率)下了1个(基)点，后来被打回去了，比昨天小涨2个点左右吧。”上海一银行交易员称。

他谈到，尽管央行政策进入观望期的报导对政策预期有所影响，不过在半年末资金面受扰动之际，市场对于央行予以扶助仍抱有希望，“还是先僵持，看看端午（假期）会不会有政策出来。”

路透周四的分析文章指出，中国央行研究局首席经济学家马骏所率团队，近期对今年中国经济主要指标预测作出调整。从央行角度来看已基本确认中国经济企稳回升；而从潜在经济增速考虑，也许央行认可的增速也就在7%。市场此前还普遍预期6月末前还有一次降准，但站在央行的立场仔细分析近期货币政策操作的细节，也许这次降准的预期将会落空。

沪深股市6月17日-23日将合计有25只新股发行，其中20只网上申购日集中在周四和周五(18-19日)，包括大盘股国泰君安证券。

中国今年端午节假期为6月20日(周六)-22日(下周一)，下周一主要金融市场休市。

剩余期限近10年的国开行150210券最新报价 在4.0850%/4.0600%，上日尾盘为4.0650%/4.0550%。