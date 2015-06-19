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亚洲 | 2015年 6月 19日 星期五 12:00 BJT

《汇市简讯》美元兑韩元反弹；韩财长称经济面临不确定性

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    * 美元兑韩元自盘初跌势中反弹，代理行带头买进
    * 最新报1105.6-1105.9，之前低见1099.9
    * 无本金交割远期外汇(NDF)因空头回补而上涨，最新报1106.00-110
6.50
    * 韩国企划财政部长官崔炅焕指出，该国经济面临愈来愈多的内外部
不确定因素。 (完)
      
      
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 (编译 戴素萍 审校 许娜)

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