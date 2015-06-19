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亚洲 | 2015年 6月 19日 星期五 12:12 BJT

路透基点：中海油完成23亿元人民币融资，用于广东省一处电力项目建设

路透6月19日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，中国海洋石油有限公司已经完成了23亿元人民币（3.7亿美元）的17年定期贷款案，资金将用于广东省一处电力项目的建设。

贷款利率约相当于中国人民银行基准利率的100%。

借款人是中海油珠海天然气发电有限公司，贷款在5月末签署。

牵头行兼簿记行是中国银行和中国工商银行，各自承贷6亿元和5亿元人民币。中国银行还是额度代理行。

中国农业银行、中国进出口银行、中国邮政储蓄银行和中海油财务有限公司也都参与，各自承贷3亿元人民币。

中海油上一次涉足贷款市场是在2014年5月，当时获得15亿美元五年期子弹式境外贷款，综合收益130个基点，利率较Libor加码115个基点。（完）

(编译 高琦 审校 张荻)

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