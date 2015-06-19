路透基点：中海油完成23亿元人民币融资，用于广东省一处电力项目建设

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透6月19日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，中国海洋石油有限公司已经完成了23亿元人民币（3.7亿美元）的17年定期贷款案，资金将用于广东省一处电力项目的建设。
贷款利率约相当于中国人民银行基准利率的100%。
借款人是中海油珠海天然气发电有限公司，贷款在5月末签署。
牵头行兼簿记行是中国银行和中国工商银行，各自承贷6亿元和5亿元人民币。中国银行还是额度代理行。
中国农业银行、中国进出口银行、中国邮政储蓄银行和中海油财务有限公司也都参与，各自承贷3亿元人民币。
中海油上一次涉足贷款市场是在2014年5月，当时获得15亿美元五年期子弹式境外贷款，综合收益130个基点，利率较Libor加码115个基点。（完）
(编译 高琦 审校 张荻)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。