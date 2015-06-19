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亚洲 | 2015年 6月 19日 星期五 13:10 BJT

离岸人民币：国开行与中银香港再完成一笔7天期跨境回购交易--交易员

路透香港6月19日 - 离岸市场中的交易人士周五透露，国家开发银行 与中银香港 再度完成一笔7天期跨境回购交易，参考利率为境内7天期质押式回购 加权利率2.70%。

上述两家机构已于周四完成一笔1天期跨境回购交易，金额为50亿元人民币，利率参考境内1天期质押式回购 加权利率1.20%，其中的质押券还包含国开债30亿元人民币。

上述交易是自6月初央行批准境外人民币清算行及参加行开展银行间市场回购交易后，达成的首笔跨境回购交易。

目前，境内人民币利率水平明显低于离岸市场的价格，周五的路透报价显示，离岸的1天、7天期CNH银行间拆借利率分别为2/2.5%，3/3.5%；HIBOR 同期限的定盘价则分别为3.70%、3.54%。

市场人士指出，随着境外机构越来越多地参与境内银行间市场，离岸读的人民币流动性管理工具将日趋丰富，更有利于增加离岸人民币的流动性，（完） (路透中文新闻部)

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