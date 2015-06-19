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亚洲 | 2015年 6月 19日 星期五 12:41 BJT

韩国金融市场：股市连续第三天上涨，韩元跟随日圆走低

大韩航空公司(Korean Air) 大涨5.7%，从七个月低点反弹。韩亚航空 涨4.6%。

外资今日或连续第四日卖超韩股，截止周四收盘外资累计卖超逾7,174亿韩元(6.49亿美元)韩股。

韩国韩元回吐早盘的部分涨幅，追随日圆的跌势，稍早日本央行决定维持货币政策不变，且韩国企划财政部长官崔炅焕周五指出，该国经济面临愈来愈多的内外部不确定因素，包括中东呼吸综合征(MERS)疫情爆发后消费者支出减少。

日本央行周五维持货币政策不变，并且保持对经济的乐观评估。

韩元兑美元 涨0.1%至1,105.7韩元，盘中触及5月26日以来最高1,099.9韩元。

韩国三年期公债9月合约 涨0.08点至109.15。

0339GMT 上日收市价

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韩元/美元 KRW= 1,105.7 1,107.1

日圆/韩元 JPYKRW=R 8.9867/920 8.9818

韩国公债期货 KTBc1* 109.15 109.07

韩国综合股价指数 .KS11 2,053.45 2,041.88

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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法股CAC-40指数 (编译 许娜/汪红英；审校 孙茉莉/蔡美珍)

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