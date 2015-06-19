中国货币市场：回购利率普涨但大行供给改善，下周IPO资金解冻助缓压

路透上海6月19日 - 中国银行间市场周五早盘七天期加权利率 涨近20个基点(bp)，但大行出资意愿较上日提升，银行类机构借款难度下降，因此资金价格虽涨而流动性状况尚好。

交易员称，下周将有大批IPO资金解冻，将在一定程度上缓解与月末因素叠加的压力。不过若没有新的利好，回购利率仍有可能继续上行。

上海一银行交易员表示，“大行情况比昨天好一点，价格上来一些，但(借入)难度下降了。”

她并指出，总的来说，目前市场资金总量足够，只是IPO和月末因素叠加压制情绪。下周资金价格虽然仍有可能上行，但预计幅度应该在可控范围内。

下周二(23日)起，本轮新股发行冻结资金开始解冻。另外，因端午假期，下周一(22日)中国主要金融市场均休市。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.2475 1.2072 +4.03

七天 2.7083 2.5208 +18.75

14天 3.4017 3.0928 +30.89

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 7.6000 1.6500 +595.00

七天 3.0000 2.1000 +90.00

14天 3.1000 3.1000 +0.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.5000 1.4000 +10.00

七天 2.7300 2.7000 +3.00

14天 3.3800 3.0600 +32.00

Shibor

其中:隔夜 1.2670 1.2020 +6.50

七天 2.6740 2.4780 +19.60

三个月 3.1050 3.0540 +5.10