路透基点：碧桂园筹办4亿美元贷款--TRLPC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港6月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国房地产商碧桂园正在为一笔约4亿美元的四年期贷款探询市场意向。
消息人士称，该笔贷款可以美元或港元计价，参考利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或香港银行同业拆息(Hibor)加码370个基点。
去年12月，碧桂园首次办理离岸联贷，以俱乐部贷款筹得45亿港元(5.8亿美元)四年期贷款，七家银行参与此案。
七家牵头行分别为：恒生银行(承贷11.7亿港元)、汇丰(承贷11.7亿 港元)、摩根大通银行香港分行(承贷1亿美元)、高盛(承贷1.95亿港元和2 ,500万美元)、上海浦东发展银行香港分行(承贷3.9亿港元)、中国银行澳 门分行(承贷4,800万美元)、德意志银行新加坡分行(承贷3,000万美元元) 。恒生银行为额度代理行。
利率为Hibor/Libor加码370个基点。
美国穆迪投资服务公司(Moody's)4月份将碧桂园Ba2评级列入正面观察名单，认为该公司拥有强劲的流动性状况。碧桂园公布，2014年可动用现金规模约为短期债务的182%。
穆迪称，该公司截至2014年底的现金规模达272亿元人民币(43.8亿美元)，足以覆盖未来12个月的到期债务和土地付款。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。