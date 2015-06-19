路透基点：碧桂园筹办4亿美元贷款--TRLPC

路透香港6月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国房地产商碧桂园正在为一笔约4亿美元的四年期贷款探询市场意向。

消息人士称，该笔贷款可以美元或港元计价，参考利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或香港银行同业拆息(Hibor)加码370个基点。

去年12月，碧桂园首次办理离岸联贷，以俱乐部贷款筹得45亿港元(5.8亿美元)四年期贷款，七家银行参与此案。

七家牵头行分别为：恒生银行(承贷11.7亿港元)、汇丰(承贷11.7亿 港元)、摩根大通银行香港分行(承贷1亿美元)、高盛(承贷1.95亿港元和2 ,500万美元)、上海浦东发展银行香港分行(承贷3.9亿港元)、中国银行澳 门分行(承贷4,800万美元)、德意志银行新加坡分行(承贷3,000万美元元) 。恒生银行为额度代理行。

利率为Hibor/Libor加码370个基点。

美国穆迪投资服务公司(Moody's)4月份将碧桂园Ba2评级列入正面观察名单，认为该公司拥有强劲的流动性状况。碧桂园公布，2014年可动用现金规模约为短期债务的182%。