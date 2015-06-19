路透基点：上海新浦市政公司获得9.90亿元人民币三年期贷款--TRLPC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港6月19日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，上海新浦市政开发建设有限公司已经获得一笔9.90亿元人民币(1.59亿美元)的三年期贷款，用于上海的建设项目。
贷款利率为中国央行基准利率的95%。
担任牵头行兼簿记行的中国银行上海分行承贷3.96亿元，中国建设银行上海分行同样承贷3.96亿元并担任安排行。上海农商银行承贷1.98亿元。
借款方是一家上海的地产开发公司。(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。