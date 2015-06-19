版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 19日 星期五 12:43 BJT

路透基点：上海新浦市政公司获得9.90亿元人民币三年期贷款--TRLPC

路透香港6月19日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，上海新浦市政开发建设有限公司已经获得一笔9.90亿元人民币(1.59亿美元)的三年期贷款，用于上海的建设项目。

贷款利率为中国央行基准利率的95%。

担任牵头行兼簿记行的中国银行上海分行承贷3.96亿元，中国建设银行上海分行同样承贷3.96亿元并担任安排行。上海农商银行承贷1.98亿元。

借款方是一家上海的地产开发公司。(完)

(编译 郑茵 审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐