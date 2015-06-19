中国汇市：人民币小跌购汇需求不减，6.21元支撑依然有效

路透上海6月19日 - 人民币兑美元即期 周五盘中微跌，中间价则创出一个月新高。交易员表示，汇价延续窄幅整理。虽然分红月购汇需求不减，但人民币6.21元支撑依然有效，客盘主动寻求突破该支撑意愿有限。

他们并表示，中间价创出5月19日以来新高，而整体波动幅度仍较小，信号意义不强；临近周末和端午假期，交易也以平盘为主，短期料延续窄幅波动。

“波动非常窄，上下都动不了，虽然购汇还是挺多的，但6.21也有支撑啊，……，当然破6.21也不是没可能，但在这之前，贸然赌突破是肯定是不理智的。”一外资行交易员表示。

北京时间13:24，人民币兑美元即期报6.209元，上日收报6.2075元。今日人民币兑美元中间价 为6.1104元，上日中间价为6.1126元。

虽然有美国官员再谈施压人民币汇率的说法，但人民币汇率依然稳如磐石。美国财政部的一位高官表示，美国官员将在下周的高层峰会上就汇率政策向中国施压，同时并不排除美国有朝一日加入由中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)的可能。

该官员称，中国人民币看来仍被低估，尽管国际货币基金组织(IMF)近期表示，这种情况不再存在。

全球汇市方面，美元指数周五在一个月低位附近持稳，因温和的美国通胀数据增强美联储何时开始升息的不确定性。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2430/6.246，上日尾盘为6.2395。

北京时间13:25，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2053/6.207元，上一交易日尾盘报6.202元。