《全球汇市》美元指数恐连续三周下滑，FED升息前景不确定性上升

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
欧元区领导人周一将召开紧急会议，这被称为解决希腊问题的“最后努力”。
英镑/美元 持稳于1.5882美元，周四曾创下1.5930美元的七个月高点，部分原因是有猜测认为，英国央行可能先于美联储升息。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1362 1.1358 +0.04 -6.08 1.2097
美元/日圆 123.03 122.95 +0.07 +2.80 119.68
欧元/日圆 139.79 139.65 +0.10 -3.45 144.78
美元/瑞郎 0.9212 0.9211 +0.01 -7.33 0.9941
英镑/美元 1.5879 1.5879 +0.00 +1.96 1.5573
美元/加元 1.2226 1.2220 +0.05 +5.23 1.1618
澳元/美元 0.7769 0.7796 -0.35 -4.88 0.8168
新西兰元/美元 0.6924 0.6924 +0.00 -11.20 0.7797
澳元/日圆 95.580 95.850 -0.28 -2.22 97.750
新西兰元/日圆 85.190 85.130 +0.07 -8.70 93.310
英镑/日圆 195.36 195.23 +0.07 +4.82 186.38
澳元/新西兰元 1.1219 1.1250 -0.28 +7.16 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜/刘秀红/汪红英/戴素萍/郑茵 审校 张荻/龚芳/张若琪/李爽)
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