版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 19日 星期五 12:58 BJT

《全球汇市》美元指数恐连续三周下滑，FED升息前景不确定性上升

欧元区领导人周一将召开紧急会议，这被称为解决希腊问题的“最后努力”。

英镑/美元 持稳于1.5882美元，周四曾创下1.5930美元的七个月高点，部分原因是有猜测认为，英国央行可能先于美联储升息。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1362 1.1358 +0.04 -6.08 1.2097

美元/日圆 123.03 122.95 +0.07 +2.80 119.68

欧元/日圆 139.79 139.65 +0.10 -3.45 144.78

美元/瑞郎 0.9212 0.9211 +0.01 -7.33 0.9941

英镑/美元 1.5879 1.5879 +0.00 +1.96 1.5573

美元/加元 1.2226 1.2220 +0.05 +5.23 1.1618

澳元/美元 0.7769 0.7796 -0.35 -4.88 0.8168

新西兰元/美元 0.6924 0.6924 +0.00 -11.20 0.7797

澳元/日圆 95.580 95.850 -0.28 -2.22 97.750

新西兰元/日圆 85.190 85.130 +0.07 -8.70 93.310

英镑/日圆 195.36 195.23 +0.07 +4.82 186.38

澳元/新西兰元 1.1219 1.1250 -0.28 +7.16 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 许娜/刘秀红/汪红英/戴素萍/郑茵 审校 张荻/龚芳/张若琪/李爽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐