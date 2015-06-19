国际油市：油价几无变动，需求疑虑以及页岩油增产预期施压油价

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
他并表示，没什么迹象显示美国原油和布兰特原油会脱离60美元和64美元的价位太远。
美国页岩油生产商预测今年产出将上升，即便他们已减少钻油以应对油价重挫近45%的颓势。
美国石油进口增加的可能性，也施压美国油价。
“布兰特/西德克萨斯中质油价差收窄，使进口更划算，但在国内采购则不然，”澳新银行周五称。该行称，上周美国原油和石油铁路运量较上年同期下降12%，因进口增长令北达科他州地区的销售放缓。
沙特阿拉伯石油部长欧那密称，由于全球需求增长，对未来几个月感到乐观。他并指商业原油库存降低且油价回升。
俄罗斯和沙特计划在圣彼得堡一项经济论坛商讨广泛能源合作。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/张若琪 审校 李春喜)
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