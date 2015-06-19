日本央行周五维持货币政策不变，并保持对经济的乐观评估，暗示该行确信即便不出台进一步的货币刺激政策，经济成长也强劲得足以推动通胀率达到2%的目标。该行一如预期承诺继续通过购买公债和风险资产，以每年80万亿日圆(6,480亿美元)的速度增加基础货币。