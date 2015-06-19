香港个股：中国飞机租赁称潘浩文辞任首席执行官，午盘复牌一度挫22%

路透香港6月19日 - 中国最大独立飞机出租人--中国飞机租赁集团控股有限公司 周五称，公司首席执行官兼执行董事潘浩文已辞去所有职务，但未提及辞职原因与被指卷入南方航空 调查有关。

该股午盘复牌一度急挫22%，低探9.32港元；香港时间13:46，跌幅收窄至13.74%，报10.3港元。

这家拥有光大控股 为主要股东的公司在联交所一份声明中称，董事会注意到若干新闻报导潘浩文可能涉及中国政府就南航（公司客户之一）进行的若干调查，然董事会并无收到相关信息，而公司或任何董事不曾就上述调查接触过或被中国政府查询。

公告并称，潘浩文于5月18日至6月26日正于年假当中，6月17日公司收到潘浩文的辞职信，但信中并无给予辞职原因及提及有关上述新闻报导。

“董事会已尝试联络潘先生，但仍未成功。”公告指出，公司已采取应变措施，由主席陈爽兼任首席执行官并由非执行董事调任为执行董事，周四生效。陈爽同时是光大控股执行董事及首席执行官。

与此同时，正当潘浩文休假期间，中国飞机租赁首席财务官余大弟于5月22日呈辞，原因是追寻个人目标，与董事会并无争议。

中国飞机租赁宣布委任莫仲达为首席财务官，周四起生效。莫仲达此前曾经担任中银国际融资首席执行官及合和实业 和合和公路基建 的执行董事。

年报显示，潘浩文为中国飞机租赁第二大股东，持股30.94%；最大股东光大控股的持股为36.74%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)