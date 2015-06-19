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亚洲 | 2015年 6月 19日 星期五 14:33 BJT

新兴汇市：希腊担忧拖累新兴亚币下跌，但本周有望收高

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 123.10 122.96 -0.11 -2.79 119.66

坡元 1.3345 1.3341 -0.03 -0.64 1.3260

台币 31.062 31.062 +0.00 +2.11 31.718

韩元 1105.59 1107.10 +0.14 -0.57 1099.30

泰铢 33.65 33.60 -0.15 -2.23 32.90

菲律宾披索 45.07 44.95 -0.26 -0.77 44.72

印尼卢比 13330.00 13302.00 -0.21 -7.13 12380.00

印度卢比 63.81 63.73 -0.12 -1.21 63.03

马币 3.7220 3.7125 -0.26 -6.06 3.4965

人民币 6.2080 6.2075 -0.01 -0.06 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 王红英/王颖；审校 龚芳)

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