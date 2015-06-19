路透基点：英业达委托10家银行承办4.8亿美元再融资案--TRLPC

路透6月19日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，台湾笔记型电脑制造商--英业达已经委托10家银行为其安排4.8亿美元再融资案。

这10家银行为台湾银行、彰化商业银行、中国建设银行、中国信托商业银行、第一商业银行、华南商业银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、台北富邦商业银行及台湾合作金库。他们担任本案的牵头行兼簿记行。华南银行兼任额度代理行。

消息人士称，贷款期限目前设定为约三年，而非最初讨论的五年。

所筹资金的大部分将用于借款人于2010年11月获得的4.75亿美元五年期循环信贷的再融资，剩余资金则将做为营运资本。

2010年那笔贷款的最高综合收益为62.4个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码57个基点。（完）