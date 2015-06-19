路透基点：英业达委托10家银行承办4.8亿美元再融资案--TRLPC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透6月19日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，台湾笔记型电脑制造商--英业达已经委托10家银行为其安排4.8亿美元再融资案。
这10家银行为台湾银行、彰化商业银行、中国建设银行、中国信托商业银行、第一商业银行、华南商业银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、台北富邦商业银行及台湾合作金库。他们担任本案的牵头行兼簿记行。华南银行兼任额度代理行。
消息人士称，贷款期限目前设定为约三年，而非最初讨论的五年。
所筹资金的大部分将用于借款人于2010年11月获得的4.75亿美元五年期循环信贷的再融资，剩余资金则将做为营运资本。
2010年那笔贷款的最高综合收益为62.4个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码57个基点。（完）
(编译 高琦 审校 龚芳)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。