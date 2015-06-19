印尼经济：央行预计第二季GDP较上年同期增幅仍低于5%

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透雅加达6月19日 - 印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)周五表示，该国第二季经济增长率可能仍低于5%。
他对记者表示，穆斯林斋月末尾的假期前，需求“还没有很强，因为预算支出有限且企业表现相当低迷”。
印尼1-3月经济较上年同期成长4.7%，为六年来最慢增速。
印尼央行并称，预期6月通胀率为7.40%，略高于5月的7.15%；6月物价则料较前月上涨0.66%。(完)
(编译 张若琪 审校 王洋)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。