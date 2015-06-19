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亚洲 | 2015年 6月 19日 星期五 14:36 BJT

印尼经济：央行预计第二季GDP较上年同期增幅仍低于5%

路透雅加达6月19日 - 印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)周五表示，该国第二季经济增长率可能仍低于5%。

他对记者表示，穆斯林斋月末尾的假期前，需求“还没有很强，因为预算支出有限且企业表现相当低迷”。

印尼1-3月经济较上年同期成长4.7%，为六年来最慢增速。

印尼央行并称，预期6月通胀率为7.40%，略高于5月的7.15%；6月物价则料较前月上涨0.66%。(完)

(编译 张若琪 审校 王洋)

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