中东情势：尽管面临重重障碍，达成伊朗核协议的可能性已增加

路透纽约/安卡拉/巴黎6月19日 - 伊朗正试图避免做出任何具体的承诺。法国在坚持他们的强硬立场。美国总统奥巴马则面临一场战斗，必须说服心存质疑的国会接受任何可能达成的核协议。

尽管存在重重阻碍，但西方和伊朗官员表示，谈判者愈发觉得有可能达成限制伊朗核计划的历史性协议，以此解除对伊朗的制裁。

包括奥巴马在内的美国官员一直都认为，与伊朗达成协议的最大机率也不过是50%。

官方论调仍然如此，但熟悉谈判的外交官对路透表示，随着外交部长和其它谈判人员前往维也纳参与下周举行的最后阶段会谈，达成协议的机率已经升高。

“我们不能排除失败，但是...目前看来我们更有希望达成一些成果。或许不是在6月30日截止日期以前，但可能是在随后的日子里。”一位西方的高级官员对路透称。

另一位西方外交官表示，“我认为会达成某种协议，因为谈判的两个最主要参与方都需要一份协议。”

无论对奥巴马还是对伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)，达成核协议都具有极其重大的政治意义。

“协议将会达成，美国人比我们更加需要这个。这份协议将令两国受益。”一位伊朗官员说道，他认为达成最终协议的机率为70%。

参与六方会谈的一位前高级外交官对路透称，达成协议的机率为60%。（完）